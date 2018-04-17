МВФ дал свежий прогноз по украинской экономике

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

Об этом говорится в обзоре мировой экономики.

В то же время, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год с 4% до 3,3%.

Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта с 7% до 11%.

В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.

МВФ ухудшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса на 2018 год - до 3,7% с 3% ВВП, на 2019 год – до 3,5% с 3% ВВП.

Напомним, эксперты Всемирного банка считают, что инфляция в Украине в 2018 году может вновь превысить ожидания Национального банка на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда