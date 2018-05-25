Официальный курс гривни незначительно снизился

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 мая на уровне 26,10 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,62 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2514 гривни.

Напомним, 24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,15 гривни за доллар.

Экономическая правда