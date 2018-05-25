Официальный курс гривни незначительно снизился
Пятница, 25 мая 2018, 09:00
powered by lun.ua
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 25 мая на уровне 26,10 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,62 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,2514 гривни.
Напомним, 24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,15 гривни за доллар.
Экономическая правда