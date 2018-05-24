Межбанк: гривня немного ослабла
Четверг, 24 мая 2018, 17:20
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24 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,13-26,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,13-26,15 гривни;
Евро - 30,64-30,66 гривни;
Российский рубль - 0,4241-0,4249 гривни.
Напомним, 24 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,10-26,13 гривни за доллар.
Экономическая правда