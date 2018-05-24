У Ryanair до сих пор подтвержден только один рейс

В международном аэропорту "Борисполь" заявили, что время прилетов и вылетов некоторых рейсов ирландского лоукостера Ryanair по-прежнему не согласовано.

Об этом заявил первый заместитель генерального директора Международного аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне, передает Укринформ.

В то же время руководство "Борисполя" уверено, что консенсус будет достигнут,

"На сегодняшний день единственным подтвержденным слотом Ryanair является только направление - Берлин. Они запросили на этой неделе все остальные слоты, там есть слоты, которые мы считаем конфликтными с точки зрения обеспечения по времени", - сказал замдиректора.

Дыхне подчеркнул, что компромисс по этим вопросам будет обязательно достигнут.

"Будем вести диалог по возможности смещения их плюс-минус час. Я думаю мы обязательно найдем с ними компромисс по взаимодействию и тогда об этом объявим", - заявил он.

В то же время, Дыхне не уточнил, какие именно рейсы являются "проблемными" касательно время вылета-прилета.

Напомним, что ранее гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявлял, что Ryanair ведет продажу билетов на рейсы, слоты для которых не согласованы аэропортом.

А МАУ даже грозилась снова подать в суд на Ryanair, в том случае, если вопрос получения слотов и далее не будет согласован с Борисполем, и одновременное прибытие/отправление рейсов обеих авиакомпаний навредит украинскому перевозчику.

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Экономическая правда