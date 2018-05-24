Вовк покидает Нацкомиссию по тарифам

Дмитрий Вовк отказался от планов лонгирования своих полномочий в статусе главы Нацкомиссии по регулированию энергетики.

Об этом ЭП сообщил собеседник на рынке.

Он не уточнил других подробностей, ограничившись информацией о том, что соответствующее решение было согласовано с высшим руководством страны.

Как сообщала ЭП, полномочия Дмитрия Вовка истекают 26 мая.

С целью сохранения должности в регуляторе он подал заявку на участие в соответствующем конкурсе, но она была отменена в связи с несоответствием ключевому требованию: соискатель должен иметь не менее 5 лет опыта работы в энергетической сфере, тогда как у Дмитрия Вовка было 3,5 года.

Детальнее о причинах ухода Вовка и будущем руководящем составе НКРЭКУ читайте в ближайшее время на ЭП.

Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики.

В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве в корпорации Roshen, которая принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула "Роттердам+", которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова.

На сегодня внедрение формулы "Роттердам+" является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.

Ранее сообщалось, что заседания НКРЭКУ с 26 марта потеряли кворум – большинство голосов действующих членов, которое необходимо для принятия каких-либо решений регулятора.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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Дмитрий Рясной, ЭП