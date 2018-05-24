НБУ проиграл Коломойскому апелляцию по "Буковели"

Национальный банк проиграл экс-владельцам Приватбанка в Киевском апелляционном хозяйственном суде и не сможет забрать у них курорт "Буковель".

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе НБУ.

22 мая Киевский апелляционный хозсуд отклонил жалобу НБУ и оставил в силе решение Хозсуда Киева от 21 февраля о расторжении ипотечных договоров между НБУ и ООО "Скорзонера".

"Национальный банк будет подавать кассационную жалобу", - сообщили в пресс-службе.

В феврале суд первой инстанции удовлетворил иск ООО "Скорзонера" ​​в НБУ и разорвал шесть ипотечных договоров, заключенных между истцом и ответчиком в качестве обеспечения долговых обязательств Приватбанка перед Нацбанком по кредитам рефинансирования.

Эти договоры были заключены между "Скорзонерой" и НБУ в октябре 2014 года.

Предметом ипотеки по договорам выступало принадлежащее истцу недвижимое имущество (земельные участки) по адресу Ивано-Франковская обл., с. Поляница.

По данным Единого реестра юрлиц, бенефициарами ООО "Скорзонера" являются экс-собственники Приватбанка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. По данным системы YouControl, ООО "Скорзонера" является основателем туристического комплекса "Буковель".

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

В решение суда говорится, что в августе 2017 года Нацбанк потребовал от истца погасить задолженность Приватбанка в размере 2,66 млрд грн в тридцатидневный срок.

Суд пришел к выводу, что НБУ мог списать задолженность по рефинансированию со счетов уже государственного Приватбанка, но не сделал этого.

Горнолыжный комплекс "Буковель" был принят на баланс Приватбанка во время национализации.

Напомним, заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Приватбанк должен выставить на продажу непрофильные для себя активы: горнолыжный курорт "Буковель", здание телеканала "1+1" в Киеве и самолеты авиакомпании МАУ.

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