Украинские банки закончили апрель с 2 миллиардами прибыли

Прибыль банковской системы Украины в апреле 2018 года составила 2,05 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

На конец апреля доходы финучреждений составили 59,9 млрд грн, а расходы – 49,18 млрд грн.

Процентный доход банков составил 11,02 млрд грн, комиссионный доход – 3,78 млрд грн.

В течение апреля количество банков в Украине не изменилось и составило 82.

Ранее сообщалось, что банковская система получила 8,7 млрд грн прибыли в первом квартале, это рекордный показатель в истории.

Прошлый год банки закончили с убытком в 26,5 млрд грн, большая доля тогда пришлась на "Приватбанк" – 23,9 млрд грн. По итогам квартала "Приватбанк" – самый прибыльный банк страны.

Экономическая правда