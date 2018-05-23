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Официальный курс: гривня немного укрепилась

Среда, 23 мая 2018, 09:20
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 мая на уровне 26,07 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,74 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2558 гривни.

Напомним, 22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,06-26,09 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
Укр / Рус
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