Официальный курс: гривня немного укрепилась

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 23 мая на уровне 26,07 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,74 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2558 гривни.

Напомним, 22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,06-26,09 гривни за доллар.

Экономическая правда