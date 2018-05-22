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Межбанк: гривня немного ослабла

Вторник, 22 мая 2018, 18:05
 

22 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,06-26,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,06-26,09 гривни;

Евро - 30,73-30,76 гривни;

Российский рубль - 0,4266-0,4272 гривни.

Напомним, 22 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,09-26,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

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