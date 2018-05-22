Фонд гарантирования продал активы 18 банков на 140 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал активы 18 банков на общую сумму 139,74 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что на 47,23 млн гривен состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 92,50 млн гривен - по реализации основных средств банков.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать на торгах 18 мая права требования по двум кредитам банка "Надра", в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika за 1,1 миллиарда гривен.

Экономическая правда