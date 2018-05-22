Гривня продолжает укрепляться на межбанке
22 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,09-26,11 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,05-26,08 гривни;
Евро - 30,78-30,81 гривни;
Российский рубль - 0,4247-0,4255 гривни.
Доллар США продолжает укрепляться относительно евро на торгах.
Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1776 доллара по сравнению с 1,1791 доллара на закрытие предыдущей сессии. В понедельник евро подешевел на 0,2% к американской валюте на фоне опасений в отношении бюджетных планов нового правительства Италии.
Напомним, Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 мая на уровне 26,08 гривни.
Экономическая правда