Гривня продолжает укрепляться на межбанке

22 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,09-26,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,05-26,08 гривни;

Евро - 30,78-30,81 гривни;

Российский рубль - 0,4247-0,4255 гривни.

Доллар США продолжает укрепляться относительно евро на торгах.

Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1776 доллара по сравнению с 1,1791 доллара на закрытие предыдущей сессии. В понедельник евро подешевел на 0,2% к американской валюте на фоне опасений в отношении бюджетных планов нового правительства Италии.

Напомним, Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 мая на уровне 26,08 гривни.

Экономическая правда