Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Вторник, 22 мая 2018, 09:00
powered by lun.ua
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 мая на уровне 26,08 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,67 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,1712 гривни.
Напомним, 21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,07 гривни за доллар.
Экономическая правда