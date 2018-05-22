Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 22 мая на уровне 26,08 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,67 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1712 гривни.

Напомним, 21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,07 гривни за доллар.

Экономическая правда