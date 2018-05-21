Межбанк: гривня продолжает укрепляться
Понедельник, 21 мая 2018, 17:15
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21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,07 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,05-26,07 гривни;
Евро - 30,66-30,68 гривни;
Российский рубль - 0,4209-0,4214 гривни.
Напомним, 21 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,08-26,10 гривни за доллар.
Экономическая правда