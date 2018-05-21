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Межбанк: гривня продолжает укрепляться

Понедельник, 21 мая 2018, 17:15
 

21 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,05-26,07 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,05-26,07 гривни;

Евро - 30,66-30,68 гривни;

Российский рубль - 0,4209-0,4214 гривни.

Напомним, 21 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,08-26,10 гривни за доллар.

Экономическая правда

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