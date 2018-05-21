Банки продолжают снижать ставки по депозитам

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились.

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный Liga.net.

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне снизилась на 0,01 процентного пункта (п.п.) по депозитам на срок от 1 до 3 месяцев (9,46%).

Также подешевели депозиты сроком от 3 до 6 месяцев (на 0,02 п.п. до 11,84% годовых).

Стоимость гривневых вкладов на период до 1 месяца по-прежнему составляет 7,98%, а бессрочных сбережений – 7,38% годовых.

Не претерпела изменений доходность вкладов сроком от 6 до 12 месяцев (12,36%) и свыше 12 месяцев (12,01%).

Средняя процентная ставка в долларах США упала для сбережений на период от 3 до 6 месяцев (на 0,01 п.п. до 2,03%).

Депозиты сроком свыше 12 месяцев снизили доходность на 0,01 п.п. до 2,88% годовых. При этом не изменилась доходность бессрочных сбережений в американской валюте – она составляет 0,94% годовых.

Депозиты периодом до 1 месяца по-прежнему предлагают 0,85% годовых.

Стоимость вкладов на срок от 1 до 3 месяцев составляет 1,14% годовых.

Сбережения сроком от 6 до 12 месяцев предлагают 2,59% годовых.

Средняя процентная ставка в евро снизилась только для депозитов сроком свыше года (на 0,01 п.п. до 1,91% годовых). Бессрочные сбережения предлагают под 0,63% годовых.

Доходность вкладов в евро на период до 1 месяца составляет 0,52% годовых. Стоимость депозитов на период от 1 до 3 месяцев по-прежнему составляет – 0,77% годовых.

Не изменилась и средняя ставка для сбережений сроком от 3 до 6 месяцев (1,29%).

Вклады на срок от 6 до 12 месяцев предлагают под 1,76% годовых.

Напомним, в январе-марте текущего года украинские банки получили чистую прибыль в размере 8,7 млрд гривен.