Курс валют: гривня немного укрепилась к доллару

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 21 мая на уровне 26,14 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,80 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2214 гривни.

Напомним, 18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.



Экономическая правда