Гривня на межбанке продолжает укрепляться
Пятница, 18 мая 2018, 17:30
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18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,11-26,13 гривни;
Евро - 30,69-30,72 гривни;
Российский рубль - 0,4175-0,4181 гривни.
Напомним, 18 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда