Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке продолжает укрепляться

Пятница, 18 мая 2018, 17:30
 

18 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,11-26,13 гривни;

Евро - 30,69-30,72 гривни;

Российский рубль - 0,4175-0,4181 гривни.

Напомним, 18 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,14-26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда

powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте