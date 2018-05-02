За четыре года Украина должна вернуть 27 миллиардов долларов долгов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в следующие четыре года страна должна погасить 27 млрд долларов долгов.

Об этом сказал Гройсман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это очевидный факт. Для того, чтобы нам обслуживать долги, надо, чтобы наша экономика больше росла, нам нужны инвестиции, чтобы мы больше получали поступлений в бюджеты", - заявил он.

"А с другой стороны, мы должны четко управлять государственным долгом, его обслуживать, выполняя свои обязательства, и здесь нам нужна внешняя поддержка. Потому что за следующие четыре года мы должны погасить 27 млрд долларов. Это колоссальные средства", - сказал Гройсман.



Он напомнил, что за 2007-2014 годы Украина взяла 47 млрд долларов кредитов, которые сегодня обслуживает.

"Арсению Яценюку (премьер-министру Украины в 2014-2016 годах - Ред.) удалось в 2015 году провести реструктуризацию. Но нагрузка остается большой", - добавил премьер-министр.

По мнению Гройсмана, такие внешние долги являются огромным давлением на национальную экономику и сдерживают развитие страны.

"Можем ли мы самостоятельно управлять таким долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше - сможем иметь больше возможностей. Но нам всё же нужна внешняя поддержка", - подчеркнул премьер.

Кроме того, он отметил, что после очередного транша Международного валютного фонда, для Украины ставка заимствования существенно снизится.

Как сообщалось, соотношение совокупного государственного и гарантированного долга к ВВП за 2017 год снизилось до 71,8% с 80,9%. В том числе, прямой долг сократился до 61,5% с 69,2% ВВП, гарантированный – до 10,3% с 11,7% ВВП.

Как сообщалось, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на 5,3 млрд долларов – до 76,31 млрд долларов, а в гривне – на 11%, или на 211,9 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

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