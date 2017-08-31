"Укргазвыдобування" потеряет 3 миллиарда кубометров газа из-за Госгеонедр

Из-за бездействия Государственной службы геологии и недр в вопросе продления ПАО "Укргазвыдобуванню" специальных разрешений накануне отопительного сезона компания может потерять около 3 миллиардов кубометров годовой добычи газа, а государство - более 28 миллиардов гривен бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба " Укргазвыдобування ".

Как отмечается, "Укргазвыдобування" обратилось в Окружной административный суд г. Киева с исками о бездействии нового руководства Государственной службы геологии и недр.

"В процессе получения и продления срока действия специальных разрешений на пользование старыми месторождениями Общество столкнулось с проблемами задержания выдачи бланков специальных разрешений, рассмотрения пакетов материалов и принятия решений о предоставлении и продлении срока действия разрешений", - говорится в сообщении.

"Поэтому Общество уже более трех месяцев не может получить документы, подтверждающие перед третьими лицами право ПАО "Укргазвыдобування" на осуществление добычи на действующих месторождениях", - отмечают в пресс-службе.

В результате Государственной службой Украины по вопросам труда были представлены пять исков к ОАО "Укргазвыдобуванню" о приостановлении деятельности по добыче в связи с отсутствием бланков специальных разрешений, которые должна выдать Государственная служба по геологии и недр.

В общем под угрозой потери - более 3 млрд кубометров годовой добычи природного газа, на развитие которого государство за многие годы направило миллиардные средства. Для государственного бюджета - это потеря более 11 млрд гривен рентных платежей, которые компания платит за добычу голубого топлива. Дополнительно государство понесет расходы на увеличение закупки импортного газа может стоить около 17 млрд гривен.

"Дальнейшее затягивание Государственной службой геологии и недр процедур ставит под угрозу обеспечение населения газом и создает условия для социальной и политической дестабилизации в Украине", - отмечают в УГВ.

По данным ЭП, Госгеослужба не выдает спецразрешения "Укргазвыдобуванню" по негласной просьбе кураторов соглашений о распределении продукции, одним из которых является Игорь Кононенко.