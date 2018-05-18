Гройсман хочет сохранить контрольный пакет "Турбоатома" при приватизации

Государство сохранит 51% "Турбоатома" в госсобственности при его приватизации.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть только одна цель: 51% оставить в собственности государства. Это означает, что это будет государственная компания. И, возможно, на 20-25% привлечь международного партнера с мировым именем и безупречной репутацией, возможно, через публичные торги. Чтобы они вошли в капитал завода, и там работало не 3,5 тыс, а 7 тыс людей", – сказал он.

Премьер уточнил, что правительство намерено двигаться "прозрачно, очень осторожно, максимально учитывая мнение менеджмента компании".

Предприятие специализируется на выпуске паровых турбин для тепловых электростанций, атомных электростанций и теплоэлектроцентралей; гидравлических турбин для гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих электростанций; газовых турбин и парогазовых установок для ТЭС и другого энергетического оборудования.

Как сообщал ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, в перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет 2018 года предполагает поступление от приватизации в размере 21,3 млрд грн.

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