Курс валют: гривня немного укрепилась к доллару

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 18 мая на уровне 26,18 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,91 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2362 гривни.

Напомним, 17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,17 гривни за доллар.

Экономическая правда