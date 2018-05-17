Гривня на межбанке плавно укрепляется

17 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,15-26,17 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,15-26,17 гривни;

Евро - 30,83-30,86 гривни;

Российский рубль - 0,4220-0,4226 гривни.

Курс доллара США слабо укрепляется к евро в ходе торгов в четверг на фоне роста доходности US Treasuries.

Евро торгуется к 16:21 по киевскому времени в районе 1,1805 доллара против 1,1808 доллара на закрытие прошлой сессии, когда евро упал до минимума с декабря прошлого года.

Напомним, 17 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,19-26,2 гривни за доллар.

Экономическая правда