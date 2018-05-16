"Газпром" больше не просит деньги за газ для оккупированных территорий - НАК

Российский "Газпром" прекратил присылать НАК "Нафтогаз Украины" счета за поставки природного газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Газпром прекратил присылать нам счета за поставки газа в неподконтрольные территории, но объемы поставок газа увеличил и отображает их в своей отчетности", - говорится в сообщении.

"На поставки газа на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей можно списать любые средства. С российской стороны поставки контролирует только сам "Газпром", с украинской - никто", - заявили в компании.

Ранее "Газпром" заявил, что за первые три месяца 2018 года поставил на неподконтрольные территории на 12% больше, чем в первом квартале 2017 года.

Отметим, что в 2016 году Газпром заявил о поставках на неподконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей 2,4 млрд куб. м газа, что на 40,6% или на 0,7 млрд куб. м больше, чем в 2015 году.

Кроме того, в конце июня 2017 года российский монополист сообщил, что поставил на оккупированный Донбасс газ объемом 5,5 млрд куб. м. на сумму более 1 млрд долларов

Следует отметить, что руководство Газпрома неоднократно заявляло, что поставки газа в ОРДЛО продолжаются на основании контракта с Нафтогазом от 2009 года.

В феврале этого года Газпром заявил, что задолженность Нафтогаза за поставляемый газ с 2013 года до первого квартала 2017 года составляет 3,3 млрд долларов.

В свою очередь, Нафтогаз неоднократно заявлял, что будет оплачивать Газпрому лишь заказанные и принятые поставки природного газа, тогда как декларируемые им поставки газа на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей к таковым не относятся.

Напомним, что Стокгольмский арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который Газпром самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, но "долг" записывал на Нафтогаз.

Экономическая правда