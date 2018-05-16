Гривня немного укрепилась на закрытии межбанка

Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда Несколько лет назад Арсен Аваков сообщил об аресте 2,6 млрд грн на счетах банка Александра Януковича. Как выяснила ЭП, эти деньги из банка уже исчезли. (укр)

"Продам почку". Сколько стоит человеческое тело В Украине насчитывается более тысячи человек, нуждающихся в пересадке почки, 45 больным требуется печень. Спрос рождает предложение. Какие органы предлагают на продажу украинцы и по каким ценам, исследовала ЭП.