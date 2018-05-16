Гривня немного укрепилась на открытии межбанка
Среда, 16 мая 2018, 11:15
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Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 16 мая на уровне 26,21 гривни.
16 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,19-26,21 гривни;
Евро - 31,24-31,26 гривни;
Российский рубль - 0,4204-0,4210 гривни.
Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 16 мая на уровне 26,21 гривни.
Экономическая правда