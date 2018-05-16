Гривня немного укрепилась на открытии межбанка

16 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,19-26,21 гривни;

Евро - 31,24-31,26 гривни;

Российский рубль - 0,4204-0,4210 гривни.

Напомним, Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 16 мая на уровне 26,21 гривни.



Экономическая правда