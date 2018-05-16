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Автогаз продолжает дорожать

Среда, 16 мая 2018, 12:30
 

В период с 15 по 16 мая ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз.

Об этом сообщает enkorr.

В сетях Mango, "Род-Ник" и Jazz Oil автогаз подорожал на 10 коп./л. На станциях сети "Фактор" стоимость СУГ выросла на 20 коп./л – до 12,60 грн/л.

AMIC, WOG, Marshal, ОККО и "Укрнафта" повысили стоимость СУГ на 1–5 коп./л.

Средняя цена СУГ по Украине 16 мая составила 13,08 грн/л (+3 коп./л).

Напомним, в период с 14 по 15 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС.

Экономическая правда

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