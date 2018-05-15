На АЗС выросли цены на бензин и дизтопливо

В период с 14 по 15 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе А-95.

На 0,60 грн/л подорожали все виды топлива на станциях Овис: А-92 - до 27,54 грн/л, А-95 - до 28,56 грн/л, ДТ - до 26,876 грн/л.

В сети Glusco бензины подорожали на 0,20 грн/л.

Такие сети как AMIC, Shell, KLO, Glusco, Автотранс и Jazz Oil повысили цены на 1–18 коп./л.

Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо.

Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить цены бензинов и дизтоплива в пределах 1 грн/л.

Рекомендуем почитать: Подорожает ли бензин после ударов по Сирии