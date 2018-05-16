"Большую приватизацию" начнут с "Цэнтрэнерго" — МЭРТ

Министерство экономического развития и торговли планирует начать "большую приватизацию" госпредприятий с продажи "Центрэнерго".

Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Максим Нефьодов, передает "Интерфакс-Украина".

"Центрэнерго" может стать первым прецедентом, за которым последуют все остальные объекты", - сказал он.

По словам исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, вслед за "Центрэнерго", скорее всего, последуют другие энергокомпании.

Он также сообщил, что начало "большой приватизации" планируется осенью этого года.

Как сообщал ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров, в перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО "Центрэнерго", ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Азовмаш", "Турбоатом", "Электротяжмаш", "Сумыхимпром", Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, "Украгролизинг", ОАО "Аграрный фонд" и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.

Ожидается, что продажа этих объектов принесет государственному бюджету 21,3 млрд грн.

Как сообщалось, госбюджет-2017 предусматривал 17,1 млрд грн поступлений от приватизации, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн.

Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа СКМ Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн. Госбюджет 2018 года предполагает поступление от приватизации в размере 21,3 млрд грн.

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