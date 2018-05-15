Нафтогаз дезинформирует о причинах неоплаты за газовые сети – Насалик

У ПАО "Кировоградгаз" отсутствуют причины для неоплаты эксплуатации газораспределительных трубопроводов.

Об этом ЭП сообщил глава Министерства энергетики Игорь Насалик.

По его данным, договор экспуатации газопроводной инфраструктуры, подразумевающий оплату облгазом в госбюджет 10% остаточной балансовой стоимости имущества, был подписан кировоградской компанией с Минэнерго весной прошлого года, и в настоящее время является действительным.

По данным Насалика, договор министерства с "Кировоградгазом" полностью соответствует требованиям постановления Кабмина №95 от 21 февраля 2017 г.

Тем не менее, с конца июля прошлого года "Кировоградгаз" начал присылать министерству предложения расторгнуть этот договор и подписать новый с индивидуальными правками.

"В связи с наличием уже действующего между сторонами договора эксплуатации, материалы, которые пересылались "Кировоградгазом" в министерство (допсоглашения о расторжении договора хозведения, проекты договора эксплуатации газораспределительных систем, акты приемки-передачи имущества) возвращены "Кировоградгазу", - сообщили в Минэнерго.

Как сообщала ЭП, на прошлой неделе "Нафтогаз Украины" заявил об отказе Министерства энергетики в подписании с ПАО "Кировоградгаз" договора на платное пользование газораспределительными сетями.

В интерпретации "Нафтогаза", отсутствие договора является главной причиной, из-за которой "Кировоградгаз" не может начать оплату за эксплуатируемые трубопроводы.

Как сообщала ЭП, "Нафтогаз Украины" получил контроль над "Кировоградгазом" в середине прошлого года. До этого компания контролировалась главой "Укргаз-энерго" Игорем Ворониным – ситуативным младшим бизнес-партнером Дмитрия Фирташа.

Фирташ является крупнейшим участником газораспределительного рынка Украины: подконтрольная ему "Региональная газовая компания" (РГК) контролирует свыше 20 гор- и облгазов из 40 существующих в стране.

По данным ЭП, все облгазы, входящие в подчинение РГК, еще в прошлом году подписали с Минэнерго договора эксплуатации газораспределительных сетей.

Дмитрий Рясной, ЭП