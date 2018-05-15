Российские банки никто не хочет покупать — НБУ

Катерина Рожкова НБУ

Национальный банк в настоящее время не видит потенциальных покупателей банков с российским госкапиталом и считает сворачивание деятельности единственным путем для их выхода из страны.

Об этом сообщила заместитель председателя правления Нацбанка Екатерина Рожкова, передает "Интерфакс-Украина".

"Что касается Проминвестбанка и Сбербанка, там были потенциальные инвесторы, которым НБУ отказал. В настоящее время вопрос (о пути выхода – ред) остается открытым… Мы сегодня не видим потенциальных покупателей, которые могли бы купить эти банки, поскольку они очень крупные", - сказала она.

Рожкова объяснила, что международные финансовые институции не проявляют к этим банкам какого-либо интереса, поскольку они находятся под санкциями, тогда как среди физических лиц НБУ не видит таких инвесторов, которые могли бы не только приобрести один из банков, но и инвестировать и развивать его.

"Поэтому логичный вывод, который может сделать НБУ: сворачивание деятельности – это единственный цивилизованный путь для этих банков", - сказала замглавы Нацбанка.

Рожкова также напомнила, что этим путем уже пошли БМ Банк, который принял решение о сдаче банковской лицензии, и ВТБ Банк, активно сокращающий свою деятельность.

При этом она отметила, что регулятор не может как-либо ускорить выход банков с российским госкапиталом из Украины.

"Мы работаем с банками, мы установили им ограничения по расширению депозитной базы, по процентной ставке и прочие ограничения. Но, снова-таки, мы работаем в правовом поле. Есть пруденциальные требования центробанка - это требования к капиталу, к ликвидности, к нормативам. Других требований – политических или каких-либо еще - НБУ не может устанавливать", - сказала Рожкова.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.