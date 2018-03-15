НБУ продлил санкции против "дочек" российских банков

Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк продлил санкции во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 1 марта.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

Экономическая правда