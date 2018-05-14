"Сбербанк России" докапитализирует украинскую "дочку" больше, чем наполовину

Акционер российского "Сбербанка" решил докапитализировать дочернее украинское финучреждение на 66,6%.

Об этом банк сообщает в системе раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".

Капитал банка будет увеличен на 8,3 миллиарда гривен - до 20,77 миллиарда гривен

Решение о докапитализации принято 11 мая.

Докапитализация пройдет путем частного размещения простых именных акций дополнительного выпуска.

По состоянию на 1 апреля норматив адекватности регулятивного капитала "Сбербанка" составлял 11,2% при минимально допустимом 10%.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.