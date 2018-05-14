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Официальный курс: гривня снизилась к евро

Понедельник, 14 мая 2018, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к евро на 15 копеек, установив его на 14 мая на уровне 31,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 26,19 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2436 гривни.

Напомним, 11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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