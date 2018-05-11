Гривня ослабла на закритті міжбанку
П'ятниця, 11 травня 2018, 17:10
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11 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,19-26,21 гривні;
Євро - 31,31-31,34 гривні;
Російський рубль - 0,4253-0,4259 гривні.
Нагадаємо, 11 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 26,15-26,18 гривні за долар.
Економічна правда