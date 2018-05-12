Внутренние рейсы выполняют всего 3 украинские авиакомпании

Только три украинские авиакомпании осуществляют рейсы между аэропортами внутри страны.

Об этом пишет ЦТС.

Лидером является МАУ, которая из своего хаба в аэропорту Борисполь летает в 9 городов Украины: Одесса, Львов, Харьков, Запорожье, Днипро, Ивано-Франковск, Херсон, Винница, Черновцы.

Авиакомпания "Мотор Сич" своими рейсами соединяет четыре украинских города. Со своей базы в Запорожье перевозчик летает в аэропорт Киев (Жуляны), а оттуда в два других города - Одессу и Львов.

Всего один внутренний рейс обслуживает Windrose Airlines ("Роза ветров"). Самолеты авиакомпании летают между Киевом (Борисполь) и Днипром.

Одним из тормозов для развития внутреннего авиасообщения авиаторы называют НДС. Разговоры о его отмене ведутся несколько лет. В этом году министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что к работе подключились народные депутаты.

"Мы работаем совместно с народными депутатами по вопросу отмены НДС для внутренних авиационных рейсов", - сообщил он.

Напомним, ранее о планах выполнять внутренние украинские рейсы в рамках расширения присутствия в стране сообщил лоукостер Ryanair.