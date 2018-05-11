Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня снизилась к евро

Пятница, 11 мая 2018, 20:15

Национальный банк понизил официальный курс гривни к евро на 15 копеек, установив его на 14 мая на уровне 31,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к доллару установлен на уровне 26,19 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,2436 гривни.

Напомним, 11 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,21 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Материалы по теме
Инфляция по итогам года не превысит 9% — НБУ 11 мая 2018, 18:31
Нацбанк увековечит в деньгах украинских огородников 11 мая 2018, 13:10
Курс валют: гривня укрепилась к доллару и евро 10 мая 2018, 09:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте