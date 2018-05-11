SpaceX запускает модернизированную ракету Falcon 9

Инженеры компании SpaceX готовятся повторно запустить существенно модернизированную ракету Falcon 9, оснащенную принципиально новым многоразовым разгонным блоком.

Как сообщает Интерфакс, изначально планировалось, что запуск состоится в четверг, 10 мая, на космодроме на мысе Канаверал, однако его пришлось перенести из-за технических неполадок.

Теперь планируется, что пуск пройдет в пятницу, 11 мая, в 23:14 по киевскому времени.

Ракета должна вывести на орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник.

Планируется, что спустя восемь минут после пуска разгонный блок приземлится на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Глава компании Илон Маск заявил, что Falcon 9 на этот раз оснащена разгонным блоком Block 5.Его конструкция рассчитана на то, чтобы блок можно было использовать до 10 раз без ремонтных работ. По словам Маска, в общей сложности при условии своевременного ремонта такой разгонный блок можно будет использовать до 100 раз.

Американские СМИ отмечают, что в прошлом в SpaceX практиковали многоразовое использование первой ступени ракет, однако затем на их подготовку к повторному запуску уходили месяцы. Кроме того, на практике пока одна и та же ступень использовалась не более двух раз. Однако в следующем году инженеры компании хотят добиться того, чтобы использовать один и тот же блок для двух запусков в течение суток.

В целом, как отмечает газета The WSJ, Маск стремится к тому, чтобы как можно больше компонентов ракеты можно было использовать многократно, так как это позволит очень существенно снизить затраты на запуски в космос.

Согласно его подсчетам, в настоящее время на запуск ракеты уходит от 50 млн до 60 млн долларов, но при успешном многоразовом использовании компонентов в будущем можно будет снизить эту цифру до 5-6 млн долларов.

В свою очередь, телеканал CNBC подчеркивает, что нынешняя версия Falcon 9, по всей видимости, станет финальной. Эту ракету в SpaceX намерены в дальнейшем использовать как основную "рабочую лошадку" для того, чтобы выводить на орбиту космических аппаратов.

Напомним, американская частная космическая компания SpaceX отложила пуск ракеты-носителя Falcon-9 из-за автоматически сработавшей отмены.

Ранее Федеральная комиссия по связи США компании SpaceX дала разрешение на разворачивание системы глобального спутникового интернета Starlink.

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Экономическая правда