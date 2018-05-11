Стало известно, какие секторы больше всего интересуют иностранных инвесторов в Украине

Наибольший интерес зарубежные инвесторы проявляют к сектору энергетики, а также финансовому сектору.

Об этом Укринформу сообщили в аудиторско-консалтинговой компании KPMG в Украине.

"Сегодня наибольший интерес зарубежные инвесторы проявляют к сектору энергетики, в частности с использованием возобновляемых источников, что обусловлено зеленым тарифом, который является одним из самых высоких в Европе. Также продолжает оживать финансовый сектор, подтверждением чего является соглашение BOCE (Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange, - ред.) по покупке ПФТС (фондовая биржа - ред.)", - отметили в KPMG.

При этом в аудиторско-консалтинговой компании назвали негативные и позитивные факторы, которые будут влиять в ближайшее время на настроения инвесторов.

"Одним из рисков для осуществления этих прогнозов остается низкая защита прав инвесторов. Негативным примером такого риска в 2018 является покупка Dragon Capital бизнес-центра, на который после завершения сделки суд наложил арест на основании претензии прокуратуры. Возможно, во время анализа объекта инвестор не идентифицировал риски, которые ранее не были на повестке дня", - отметили в KPMG.

Положительным фактором в аудиторско-консалтинговой компании назвали анонсированный на 2018 год старт приватизации.

"На рост рынка M&A (Mergers and acquisitions, M&A - слияния и поглощения, - ред.) в Украине также будет влиять анонсированный Кабмином на 2018 год старт приватизации", - подчеркнули в KPMG.

KPMG - одна из аудиторских компаний большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC. Международная штаб-квартира расположена в Амстелвене.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман назвал украинское законодательство "одним из лучших в Европе" для инвесторов.