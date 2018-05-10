Гройсман назвал украинское законодательство "одним из лучших в Европе" для инвесторов

Украинское законодательство в настоящее время является одним из лучших в Европе, в том числе с точки зрения гарантий для инвестиций.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман на заседании правительства.

"Новый закон [о приватизации] - открытый, публичный, прозрачный, конкурентный. Это лучший аналог. Украинское законодательство сегодня является одним из лучших в Европе, в том числе с точки зрения гарантий для инвестиций", - заявил премьер.

"Там есть норма, которая распространяется на процесс приватизации, а именно - применение английского права", - добавил Гройсман.

Он отметил, что приватизация госпредприятий в 90-х годах прошла иначе.

"За копейки взяли то, что принадлежало государству", - сказал Гройсман.

"Наша задача - конкурентно продать то, что не является стратегическим для Украины. Стратегические компании останутся в собственности государства. На все остальные предприятия должны прийти эффективные собственники и начать модернизировать их, создавать новые рабочие места, производить более качественную продукцию", - отметил Гройсман.

Экономическая правда