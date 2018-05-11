НАБУ расследует очередное дело в отношении компании Ахметова

Национальное антикоррупционное бюро расследует импорт неликвидного угля с повышенным содержанием серы компанией ДТЭК.

Об этом написал на своей странице в Facebook эксперт по энергетике и бывший член НКРЭ Андрей Герус.

"Еще одно уголовное производство НАБУ... на этот раз "по факту завладения имуществом должностными лицами энергохолдинга ДТЭК", которые импортировали из США неликвидный уголь с высоким содержанием серы 3,33% -3,46%, а в тарифах получали "Роттердам+". Хотя в "Роттердаме" норма серы - менее 1%", - заявил Герус.

По его словам, ДТЭК покупала экологически вредный уголь задешево, "прогоняла" его через своего швейцарского трейдера DTEK Trading S.A., повышая цену на 20 долларов за тонну.

"С раздутой завышенной стоимостью уже импортировали в Украину и представляли его всем, как "дорогой американский уголь", - написал Герус.

Как отмечает эксперт, руководители Минэнерго и НКРЭКУ "с радостью верили в этот "дорогой американский уголь" и показывали его на презентациях, в качестве обоснования, когда снова поднимали тарифы на электроэнергию".

Напомним, НАБУ в феврале 2018 года возбудило уголовное производство в отношении злоупотреблений служебным положением должностных лиц НКРЭКУ при принятии регуляторных решений в пользу энергетических предприятий холдинга "ДТЭК".

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

В апреле 2017 года НАБУ сообщило, что начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам+".

Напомним, группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 80% тепловой электрогенерации и за 11 месяцев 2017 добыла 84% всего энергетического угля в Украине.

Рекомендуем почитать: Заплати Ахметову и друзьям президента, Или формула с доходом в 24 миллиарда

Экономическая правда