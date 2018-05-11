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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Пятница, 11 мая 2018, 09:00
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 11 мая на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,11 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1892 гривни.

Напомним, 10 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Экономическая правда

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