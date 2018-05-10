Гривня укрепилась на закрытие межбанке

10 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,16-26,19 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,16-26,19 гривни;

Евро - 31,17-31,20 гривни;

Российский рубль - 0,4214-0,4221 гривни.

Пара евро/доллар к 16:18 по киевскому времени торговалась на уровне 1,1933 доллара по сравнению с 1,1851 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Напомним, 10 мая котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:40 установились на уровне 26,18-26,21 гривни за доллар.

Экономическая правда