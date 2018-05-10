В Украине замедлился рост цен — Госстат

Инфляция на потребительском рынке в апреле замедлилась до 0,8% после роста на 1,1% в марте, 0,9% в феврале и 1,5% в январе 2018 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В годовом измерении, по сравнению с апрелем 2017 года, рост цен замедлился до 13,1% с 13,2% по итогам марта.

По данным Госстата, с начала года цены выросли на 4,4%.

Базовая инфляция в апреле по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,6%, с начала года – 3,3%.

В частности, на потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%.

Больше всего (на 5,4%) подорожали овощи. На 0,7%-2,6% повысились цены на мясо и мясопродукты, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы.

В то же время на 5,9-1,1% подешевели гречневая крупа, яйца, молоко, сало, фрукты, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в апреле повысились на 1,5%, в т.ч. табачные изделия – на 2,1%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% в Госстате объяснили главным образом повышением тарифов на канализацию на 1,5%, водоснабжение – на 1,3%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,4%.

Повышение цен на транспорт в 0,3% в основном вызвано удорожанием транспортных услуг на 2,1%. Вместе с тем на 0,7% подешевело топливо.

Напомним, бизнес ожидает инфляцию на уровне 10,4% и курс гривни - 29,3 за доллар в 2018 году.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда