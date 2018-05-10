Российские банки и компании в Украине могут национализировать

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, вносящий изменения в закон "О санкциях", которым предлагается национализировать имущество российских государственных компаний и банков.

Соответствующий законопроект №8340 внес в парламент депутат от "БПП" Роман Зварыч.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, "государство должно соответствующим образом реагировать на действия лиц, осуществляющих террористическую деятельность, создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины".

Среди мероприятий, которые предлагается применять в виде санкций в Россию, в частности, прекращение деятельности российских компаний на территории Украины и их передача в государственную собственность.

"На законодательном уровне введения именно таких секторальных санкций не урегулирован", - объясняют авторы закона.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины.

Как сообщалось, Национальный банк принял решение о продлении санкций в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков.

Ранее президент Петр Порошенко отметил, что санкции против банков с российским капиталом действенные и их следует продолжить.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против "дочек" работающих в Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка).

Санкции против "дочек" российских госбанков запрещают вывод капитала в пользу материнских структур, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продажи банков.

Регулятор ожидал, что указанные банки приобретет новый инвестор или они постепенно свернут деятельность в Украине.

Экономическая правда