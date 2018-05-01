Закончилось строительство первой нитки газопровода в обход Украины

30 апреля у черноморского побережья Турции завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода "Турецкий поток".

Об этом сообщает пресс-служба российского газового монополиста ПАО "Газпром".

"Средняя скорость строительства на глубоководье, которое ведет судно Pioneering Spirit, составила 4,3 км в день. Максимальная производительность - 5,6 км в сутки - была достигнута дважды в феврале этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект "Турецкий поток" реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море.

В Турции в районе п. Кыйыкей ведется сооружение приемного терминала.

С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены.

Судно Pioneering Spirit продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года.

"Суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности", - заявил председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Турецкий поток — проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка Турецкого потока началось в мае 2017 года.

По данным НАК Нафтогаз Украины, запуск газопровода Турецкий поток лишит Украину ежегодных доходов от транзита газа в размере 0,5 млрд долларов.

2 марта 2018 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что РФ инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу.

Таким образом, в случае, если "Газпрому" удастся расторгнуть контракт на транзит газа, "Нафтогаз" может недополучить средства за 10 месяцев 2018 года и 12 месяцев 2019 года.

"Газпром" ведет строительство двух новых газопроводов - "Северного потока-2" (по дну Балтийского моря) и "Турецкого потока" (по дну Черного моря).

Россияне планируют запустить транзит газа в Европу этими газопроводами до окончания срока действия контракта с "Нафтогазом".

Экономическая правда