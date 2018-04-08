Facebook тайно удаляет личные сообщения Цукерберга

Facebook планирует добавить кнопку Unsend для сообщений, пока удалить сообщения можно только для себя.

Об сообщает TechCrunch.

6 апреля Facebook подтвердил, что удалял письма, которые отправлял основатель компании Марк Цукерберг.

По словам представителей соцсети, это происходило из соображений безопасности. Компания ограничила срок хранения отправленных Цукербергом сообщений после взлома Sony Pictures в 2014 году.

Обычные пользователи тоже могут удалить письмо из переписки, однако при этом оно сохранится у других участников беседы.

Facebook также сообщила, что думает над тем, чтобы сделать функцию Unsend доступной для всех пользователей.

По мнению издания, такое заявление поможет компании успокоить некоторых недовольных пользователей: теперь Цукерберг выглядит как тестер новой функции, которая будет развёрнута для основной аудитории.

Ранее Цукерберг заявил, что Facebook заблокировал более 270 страниц , которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

Больше о том, как защититься в соцсети, читайте в материале "Facebook и другие: что они о вас знают и как это исправить"