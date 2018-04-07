Telegram "прописался" в Британии

Компания Telegram Open Network, созданная Павлом Дуровым, числится в реестре фирм британского правительства.

Об этом сообщают "РИА Новости".

В документах говорится, что компания с уставным капиталом в размере 800 миллионов долларов зарегистрирована 28 февраля в Лондоне.

Отмечается, что создатель и владелец популярного мессенджера Telegram Павел Дуров также является гражданином Великобритании.

Напомним, Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. На исполнение требований мессенджеру дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.

Роскомнадзор подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием ограничения доступа к Telegram в России.

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Экономическая правда