Ryanair будет летать в Украину несмотря на несогласованность с "Борисполем" - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверен, что несогласованность между авиакомпанией Ryanair и аэропортом "Борисполь" относительно времени прилета и вылета рейсов не повлияет на планы лоукостера о выходе на украинский рынок.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в пятницу, 6 апреля, передает Укрінформ.

По его словам, авиакомпания Ryanair точно полетит из Украины, а пассажиры, которые уже приобрели билеты, смогут воспользоваться услугами авиакомпании.

"Я искренне надеюсь, что президент или министр инфраструктуры не будет заниматься вопросами выдачи слотов, но у меня нет никаких сомнений, что Ryanair полетит, и те, кто планировал купить билеты, воспользуются услугами этой авиакомпании", - отметил Омелян.

Он отметил, что для решения таких вопросов в аэропорту "Борисполь" работает команда профессионалов.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов было запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

Кроме этого, лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.

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