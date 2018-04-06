Украинцам прогнозируют, что "минималка" превысит 6 тысяч

Экспертный консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли базируется на сценарии, согласно которому среднегодовая минимальная зарплата в Украине может вырасти до 6200 гривен в 2021 году.

Соответствующая информация опубликована на сайте министерства.

Согласно прогнозу, в 2019 году среднегодовая минимальная зарплата в Украине может составить 4600 грн, в 2020 году - 5400 грн.

Как сообщалось, Кабинет министров с 1 января 2017 года повысил минимальную зарплату до 3200 гривен.

В октябре в Национальном банке заявили, что повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы добавило 2-2,5 процентных пункта к инфляции текущего года.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.

Экономическая правда