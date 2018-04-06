Фонд гарантирования ликвидировал два банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил процедуру ликвидации Эрдэ банка и банка Таврика.

Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

"Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию Эрдэ Банк был составлен ликвидационный баланс и поданы документы для проведения государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - говорится в сообщении.

Аналогичное сообщение касается также банка Таврика.

Вместе с тем, Фонд отметил, что "из-за применения акционерами "схем", активов банка не хватило даже на возвращение выплаченного Фондом гарантированного возмещения".

ФГВФЛ начал процедуру вывода неплатежеспособного ПАО "Эрдэ Банк" с рынка с 29 октября 2012 после получения от НБУ соответствующего решения.

Национальный банк Украины 20 марта 2013 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Таврика".

Как сообщалось, обеспечением по кредитам, выданным связанным с банком "Таврика" лицам, выступили картины, стоимость которых в бухгалтерской документации банка была в сотни раз выше реальной цены.

Экс-глава банка "Таврика" Анатолий Дробязко получил 5 лет условно за служебную халатность.

Экономическая правда