Аэропорт Борисполь снесет терминал "B"

Концепция развития аэропорта Борисполь до 2045 года предусматрвиает снос простаивающего сегодня терминала "В".

Об этом в интервью LIGA.net сообщил гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы тяжело", - отметил Рябикин.

"Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - добавил он.

Концепция находится на рассмотрении Кабинета министров Украины. По словам Рябикина основная ее идея заключается в том, что на территории, где сегодня расположены терминлаы B и D, будет создан один мега-терминал. Там будет реализована двухсторонняя галерея и две взлетно-посадочные полосы.

А терминал D со временем станет Point-to-Рoint – терминалом, который также сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Ранее сообщалось, что в Борисполе может появиться отдельный терминал для лоукостов.

Экономическая правда